Une quinzaine de femmes, porteuses du VIH, tout âge, origine, situation sociale… bénéficiant d’un accompagnement par le RSMS (Réseau Santé Marseille Sud), ont posé sous les feux de la rampe du Théâtre de L’Œuvre à Marseille, pour une séance photo en écho avec la représentation qu’elles souhaitent donner d’elle-même.

Lors d’un entretien en coulisse, elles ont raconté leur expérience singulière, le mode de contamination, l’annonce, les peurs, la maladie, les traitements, le rapport à leur corps, à leur être, à leurs proches, à la société… l’isolement, le rejet parfois, le soutien aussi, la force, l’entraide, les combats à mener, les élans, les espoirs.

Pour la Nuit des Idées, quatre d’entre elles lisent des extraits des récits accompagnées de la projection des photos et de musique.

* Lectrices : Julie, Mary, Mélissande, Nathalie

* Entretiens et réécriture, mise en lecture : Sarah Champion-Schreiber

* Photographies et montage : Clothilde Granguillot (August photographies)

* Accompagnement musical : Alessio Berre

Un projet produit par le Réseau Santé Marseille Sud et le Théâtre de L’Œuvre.

Projection et lecture (issue de l’exposition Encore Heureuses)

Une exposition de 15 portraits de femmes porteuses du VIH, récits et photographies.

Des lectures collectives par les participantes à l’exposition.

