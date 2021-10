Nantes Maison de quartier de la Bottière Loire-Atlantique, Nantes Encolure – Ciné-débat + Solo Bitibak – Concert Maison de quartier de la Bottière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 19:00

Gratuit : non à 17h – Ciné-débat : “Encolure” – Organisé par l’association Bitosso-France.Orphelin de père et de mère, Arthur, 15 ans, souffre de sa situation. Il est dans le rejet systématique de tout et ne s’exprime qu’en commettant des sottises. Après une énième bêtise, il est mis à l’épreuve par son oncle de pratiquer les danses traditionnelles de son ethnie. Ce faisant, il se révèle d’une agilité étonnante qui laisse perplexe les autres danseurs et les connaisseurs.Animatrice du débat : Ariane Mbukuà 19h – Concert – Solo Bitibak par Simon NwambebenSur un jeu de guitare inspiré de percussion bantou, Simon Nwambeben nous emmène dans son univers de poésie, d’amour et de simplicité. Maison de quartier de la Bottière adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300 Doulon – Bottière 02 40 41 58 20 MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr

