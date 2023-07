Visite commentée de l’Enclos de Sizun Enclos Paroissial – Eglise Saint-Suliau Sizun, 16 septembre 2023, Sizun.

Visite commentée de l’Enclos de Sizun à 15h

Enclos Paroissial – Eglise Saint-Suliau Place Abbé Broch, 29450, Sizun Sizun 29450 Finistère Bretagne http://www.mairie-sizun.fr/fr/information/83056/l-enclos-paroissial http://www.sprev.org/centre-sprev/sizun-enclos-paroissial-saint-suliau/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005790 Cet enclos paroissial de style classique, comprend l’arc de triomphe, l’ossuaire, l’église, la sacristie et le clocher, le tout classé Monument Historique et datant des 16e et 17e siècles.

L’Enclos paroissial est un espace clos par lequel on entre par une porte monumentale.

Classé aux Monuments Historiques, il se distingue des autres communes par une architecture unique dont l’ingéniosité force l’admiration.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

