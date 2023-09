Visite de chantier : La Maison du Patrimoine Enclos Notre-Dame de Saint-Omer Saint-Omer Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer Visite de chantier : La Maison du Patrimoine Enclos Notre-Dame de Saint-Omer Saint-Omer, 15 octobre 2023, Saint-Omer. Visite de chantier : La Maison du Patrimoine Dimanche 15 octobre, 15h00 Enclos Notre-Dame de Saint-Omer Durée : 1h. Gratuit. Réservation obligatoire à l’accueil de l’office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer ou en ligne sur www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie. Don d’Alexandre Ribot à la ville de Saint-Omer, cette ancienne maison privée devenue dispensaire est en cours de transformation afin de devenir « la Maison du Patrimoine ». Venez découvrir l’histoire du lieu, la genèse du projet et en apprendre plus sur l’actualité des travaux. Enclos Notre-Dame de Saint-Omer enclos notre-dame de saint-omer, saint-omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-saintomer.com/billetterie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

