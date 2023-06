Les impromptus Enclos des Jacobins Bourges, 17 juin 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Regarder, à partir des traces, des archives, des œuvres, les 7 années d’activités rhizomiques de poteaux d’angle donnera forme à une nouvelle exposition évolutive en trois parties jusqu’au 20 mars 2024, elle témoignera de cette circulation d’états..

2023-06-17 à ; fin : 2024-03-20 . .

Enclos des Jacobins

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Looking back over 7 years of rhizomic activity at poteaux d’angle, through traces, archives and works, will give shape to a new exhibition, evolving in three parts until March 20, 2024, bearing witness to this circulation of states.

La mirada sobre los 7 años de actividades rizómicas de los esquineros, a partir de huellas, archivos y obras, dará forma a una nueva exposición, que se desarrollará en tres partes hasta el 20 de marzo de 2024, dando testimonio de esta circulación de estados.

Die siebenjährige rhizomartige Tätigkeit von Eckpfosten anhand von Spuren, Archiven und Werken zu betrachten, wird bis zum 20. März 2024 in einer neuen, evolutionären Ausstellung in drei Teilen Gestalt annehmen und von dieser Zirkulation der Zustände zeugen.

