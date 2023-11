MARCHÉ DE NOËL Enchenberg, 1 décembre 2023, Enchenberg.

Enchenberg,Moselle

Marché de Noël à la salle polyvalente, avec des articles d’artisanat et des produits du terroir.

Passage du Père Noël vers 15h00. Buvette et restauration. Chants de chorale de Noël.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. 0 EUR.

Enchenberg 57415 Moselle Grand Est



Christmas market in the Salle Polyvalente, with crafts and local produce.

Santa Claus arrives around 3pm. Refreshments and snacks. Christmas choir singing.

Mercado navideño en la sala del pueblo, con artesanía y productos locales.

Papá Noel pasará por allí hacia las 15.00 horas. Refrescos y comida. Coro navideño.

Weihnachtsmarkt in der Mehrzweckhalle mit Kunsthandwerk und Produkten aus der Region.

Vorbeifahrt des Weihnachtsmanns gegen 15.00 Uhr. Getränke und Speisen. Weihnachtslieder eines Chors.

