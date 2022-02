Enchantez-vous ! Je vous aime ! MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Enchantez-vous ! Je vous aime ! MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 13 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 13 février 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Qui n’a pas rêvé de progresser en chant, tout en se faisant plaisir sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui ? Enchantez-vous, C’est l’histoire d’une chorale qui rencontre un karaoké. Qui n’a pas rêvé de progresser en chant, tout en se faisant plaisir sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui ? Les musicien·ne·s sont sur scène, un chef de chœur bat la mesure, et le chœur… c’est vous ! Chef de cœur : Brice Baillon Au programme :

– Medley gourmandises / Mash-up de 3 chansons avec « Les bonbons » de J. Brel, « Les sucettes » de S. Gainsbourg et « Parole, parole » de Dalida

– « Je l’aime à mourir » de F. Cabrel MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet Paris 75011 Contact : 01 85 53 03 50 breguet@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/programmation/enchantez-aime https://www.facebook.com/events/3101804086730106?ref=newsfeed Musique

Date complète :

2022-02-13T16:00:00+01:00_2022-02-13T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu MPAA/Breguet - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Adresse 17/19 rue Breguet Ville Paris lieuville MPAA/Breguet - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Departement Paris

MPAA/Breguet - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Enchantez-vous ! Je vous aime ! MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 2022-02-13 was last modified: by Enchantez-vous ! Je vous aime ! MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs MPAA/Breguet - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 13 février 2022 MPAA/Breguet - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Paris

Paris Paris