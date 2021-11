Paris MPAA/La Canopée - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs île de France, Paris Enchantez-vous à la Canopée ! MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 3 novembre 2021

de 12h30 à 13h15

gratuit

Chorale, karaoké géant > Sous la Canopée des Halles Retrouvez-vous nous sous la Canopée des Halles tous les premiers mercredi de chaque mois à 12h30 pour une pause déjeuner pas comme les autres ! Pour ce mois de novembre venez chanter Duo de Philippe Katerine et Angèle en compagnie de deux chef.fe.s de choeur, Perrine Megret et Emmanuel Laniece. Concerts -> Chanson française MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 10 passage de La Canopée Paris 75001

Contact : MPAA 01 85 53 02 10 lacanopee@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/ https://www.facebook.com/events/187424613456297?ref=newsfeed

2021-11-03T12:30:00+01:00_2021-11-03T13:15:00+01:00

