Enchantée Julia Badaboum Paris

Paris

Enchantée Julia Badaboum, 15 novembre 2022, Paris. Le mardi 15 novembre 2022

de 20h00 à 22h30

. payant Tarif fixe : 20 EUR

Pour fêter la sortie de son dernier EP LONGO MAÏ, Enchantée Julia sera sur la scène du Badaboum le 15 novembre 2022. Représentante incontournable d’une néo soul à la française aux ambitions affirmées, flirtant avec la pop et la chanson, la chanteuse, autrice et compositrice nous embarquera dans son univers pour célébrer son nouvel opus à la fois cathartique et hédoniste. Badaboum 2 Rue des Taillandiers 75011 Paris

8 : Ledru-Rollin (Paris) (231m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (120m)

Contact : https://www.facebook.com/events/1347298529095088 https://www.facebook.com/events/1347298529095088 http://link.dice.fm/q4cd185184ab

