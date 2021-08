Trégastel Trégastel Côtes-d'Armor, Trégastel Enchanted – Concert Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Enchanted – Concert Trégastel, 20 août 2021, Trégastel. Enchanted – Concert 2021-08-20 – 2021-08-20 Hôtel Le Beauséjour 5 Plage Du Coz Pors

Trégastel Côtes d’Armor Concert de swing, jazz, balades…

Un style épuré, s’inspirant du blues, swing, bop, scat, soul et grande ballade, Enchanted joue en duo, trio et quartet. http://www.enchanted.fr/ Concert de swing, jazz, balades…

Un style épuré, s’inspirant du blues, swing, bop, scat, soul et grande ballade, Enchanted joue en duo, trio et quartet. dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trégastel Autres Lieu Trégastel Adresse Hôtel Le Beauséjour 5 Plage Du Coz Pors Ville Trégastel lieuville 48.83309#-3.51479