Chantepie Marché de Chantepie Chantepie, Ille-et-Vilaine Enchanté ! Marché de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Enchanté ! Marché de Chantepie, 18 juin 2021-18 juin 2021, Chantepie. Enchanté !

Marché de Chantepie, le vendredi 18 juin à 10:30

L’artiste Pierre Bonnaud ouvre la porte de son projet Enchanté à une dizaine d’élèves du Suet : le principe est de jouer en solo des reprises enthousiasmantes pour instaurer une relation de connivence et de confiance avec le public, puis d’inviter des personnes à venir interpréter une chanson qui leur tient à cœur, choisie parmi une liste de propositions et accompagné.e.s par le musicien.

Gratuit

Un concert de rue pour chanter des reprises à tue-tête ! Marché de Chantepie 44 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T10:30:00 2021-06-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Marché de Chantepie Adresse 44 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Ville Chantepie lieuville Marché de Chantepie Chantepie