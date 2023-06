Concert dans l’enceinte du château (en extérieur) Enceinte du château Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert Catégories d’Évènement: Brie-Comte-Robert

Seine-et-Marne Concert dans l’enceinte du château (en extérieur) Enceinte du château Brie-Comte-Robert, 21 juin 2023, Brie-Comte-Robert. Concert dans l’enceinte du château (en extérieur) Mercredi 21 juin, 18h30 Enceinte du château Concert pour tous sur une scène exterieur dans l’enceinte du château

(rapatriement au Safran en cas de pluie) Les Indécises Duo Mil: y et Cat prennent plaisir à faire revivre les titres de la chan­son française un peu oubliés.

Mil: y et Cat prennent plaisir à faire revivre les titres de la chan­son française un peu oubliés. BBIGS : 1 fille et 4 garçons proposant des morceaux d’hier et d’aujourd’hui réarran­gés en mode soul-pop-funk.

: 1 fille et 4 garçons proposant des morceaux d’hier et d’aujourd’hui réarran­gés en mode soul-pop-funk. Open Bar : 5 musiciens expérimentés avec un répertoire de reprises pop rock incontournables en français et en anglais.

5 musiciens expérimentés avec un répertoire de reprises pop rock incontournables en français et en anglais. The Mercurials : un cocktail surprenant qui associe un quinte! de ska et un chanteur de rock’n’roll. Ils s’ins­pirent de la Jamaïque des années 60 et de l’Angleterre des années 70, pour y revisi­ter leur époque avec une énergie et une fraicheur rares. Enceinte du château 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 62 64 12 http://www.briecomterobert.fr Ce monument du dernier tiers du XIIᵉ siècle, est un site castral unique en Île-de-France. Classé aux Monuments historiques dès 1925, lieu de recherches et d’animation, abritant un Centre d’Interprétation du Patrimoine, le château est devenu un lieu incontournable de la ville. entrée par la porte de Brie (centre ville), possibilité de circuler autour du château Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00 ©The Mercurials Détails Catégories d’Évènement: Brie-Comte-Robert, Seine-et-Marne Autres Lieu Enceinte du château Adresse 77170 Brie-Comte-Robert Ville Brie-Comte-Robert Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Enceinte du château Brie-Comte-Robert

Enceinte du château Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brie-comte-robert/

Concert dans l’enceinte du château (en extérieur) Enceinte du château Brie-Comte-Robert 2023-06-21 was last modified: by Concert dans l’enceinte du château (en extérieur) Enceinte du château Brie-Comte-Robert Enceinte du château Brie-Comte-Robert 21 juin 2023