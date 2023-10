Reconnaître les oiseaux des jardins Enceinte de l’abbaye-aux-Hommes Caen, 27 janvier 2024, Caen.

Caen,Calvados

Venez découvrir les espèces d’oiseaux les plus courantes avec le Groupe Ornithologique Normand dans le jardin du Musée d’Initiation à la nature de la Ville de Caen ! Les animateurs vous donneront de précieux repères pour identifier la plupart des petits oiseaux qui fréquentent vos jardins ! Cette animation est organisée dans le cadre du Grand Comptage des Oiseaux de Jardin 2024, une enquête nationale à la portée de tous !

Sur réservation, prenez vos jumelles si vous en avez..

2024-01-27 10:00:00 fin : 2024-01-27 12:00:00. .

Enceinte de l’abbaye-aux-Hommes Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



Come and discover the most common bird species with the Groupe Ornithologique Normand in the garden of the Musée d’Initiation à la Nature de la Ville de Caen! The presenters will give you valuable pointers for identifying most of the small birds that frequent your gardens! This event is part of the Grand Comptage des Oiseaux de Jardin 2024, a nationwide survey open to all!

Please bring your binoculars if you have them.

¡Venga a descubrir las especies de aves más comunes con el Groupe Ornithologique Normand en el jardín del Musée d’Initiation à la Nature de la Ville de Caen! Los conferenciantes le darán valiosas pistas para identificar la mayoría de los pequeños pájaros que frecuentan sus jardines Este acto se organiza en el marco del recuento de aves de jardín 2024, una encuesta nacional abierta a todo el mundo

Es necesario reservar, así que traiga sus prismáticos si dispone de ellos.

Entdecken Sie mit der Groupe Ornithologique Normand die häufigsten Vogelarten im Garten des Musée d’Initiation à la nature de la Ville de Caen! Die Animateure geben Ihnen wertvolle Anhaltspunkte, um die meisten der kleinen Vögel, die in Ihren Gärten vorkommen, zu identifizieren! Diese Animation wird im Rahmen der Großen Gartenvogelzählung 2024 organisiert, einer landesweiten Erhebung, die jedermann zugänglich ist!

Nur mit Reservierung, nehmen Sie Ihr Fernglas mit, wenn Sie eines haben.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité