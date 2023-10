Atelier construction de mangeoires et nichoirs Enceinte de l’abbaye-aux-Hommes Caen, 20 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La saison de nourrissage des oiseaux est en cours ! Venez au Musée d’initiation à la nature pour découvrir comment les nourrir et construire des mangeoires et des nichoirs en bois (modèles simples et durables pour le balcon et le jardin).

Sur réservation obligatoire..

Vendredi 2023-12-20 14:30:00 fin : 2024-01-17 16:30:00. .

Enceinte de l’abbaye-aux-Hommes Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



Bird-feeding season is underway! Come to the Musée d’initiation à la nature to find out how to feed them and build feeders and wooden nesting boxes (simple, durable models for balconies and gardens).

Reservations required.

¡Comienza la temporada de alimentación de los pájaros! Venga al Museo de Iniciación a la Naturaleza para descubrir cómo alimentarlas y construir comederos y cajas nido de madera (modelos sencillos y duraderos para balcones y jardines).

Imprescindible reservar.

Die Vogelfütterungssaison ist in vollem Gange! Kommen Sie ins Naturkundemuseum, um zu erfahren, wie man sie füttert und Futterstellen und Nistkästen aus Holz baut (einfache und langlebige Modelle für Balkon und Garten).

Anmeldung erforderlich.

