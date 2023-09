Lumière sur la nuit ! Enceinte de l’abbaye-aux-Hommes Caen, 31 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La nuit tous les animaux sont-ils gris ? Faut-il avoir peur de la nuit ? Qui vit la nuit près de chez nous ? Découvrez comment s’adaptent les animaux dans l’obscurité et pourquoi la nuit est un trésor à protéger.

Animations gratuites, à partir de 6 ans

Réservation obligatoire au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr.

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 16:30:00. .

Enceinte de l’abbaye-aux-Hommes Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



Are all animals gray at night? Should we be afraid of the night? Who lives at night near us? Discover how animals adapt to the dark and why the night is a treasure to be protected.

Free animations, from 6 years old

Reservation required at 07 83 10 01 29 or at reservation@cpievdo.fr

¿Todos los animales son grises por la noche? ¿Debemos tener miedo a la noche? ¿Quién vive de noche cerca de nosotros? Descubre cómo se adaptan los animales a la oscuridad y por qué la noche es un tesoro que hay que proteger.

Animaciones gratuitas, a partir de 6 años

Reserva obligatoria en el 07 83 10 01 29 o en reservation@cpievdo.fr

Sind in der Nacht alle Tiere grau? Muss man Angst vor der Nacht haben? Wer lebt in der Nacht in unserer Nähe? Finde heraus, wie sich die Tiere an die Dunkelheit anpassen und warum die Nacht ein Schatz ist, den es zu schützen gilt.

Kostenlose Animationen, ab 6 Jahren

Reservierung erforderlich unter 07 83 10 01 29 oder reservation@cpievdo.fr

