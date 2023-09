Prenons-en de la graîne ! Enceinte de l’abbaye-aux-Hommes Caen, 25 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Viens nous aider à récolter les graines du potager et du jardin du Musée d’initiation à la nature ! Tu apprendras comment les reconnaître, comment elles se déplacent, et comment les conserver pour un futur potager…

Sur réservation obligatoire à reservation@cpievdo.fr ou au 07 83 10 01 29..

2023-10-25 16:00:00 fin : 2023-10-25 15:30:00. .

Enceinte de l’abbaye-aux-Hommes Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



Come and help us collect seeds for the vegetable garden and the Museum of Nature?s garden! You’ll learn how to recognize them, how they move, and how to preserve them for a future vegetable garden?

Reservations required at reservation@cpievdo.fr or 07 83 10 01 29.

Ven a ayudarnos a recolectar semillas para el huerto y el jardín del Museo de la Naturaleza Aprenderás a reconocerlas, cómo se mueven y cómo conservarlas para un futuro huerto?

Es necesario reservar con antelación en reservation@cpievdo.fr o en el 07 83 10 01 29.

Hilf uns, die Samen für den Gemüsegarten und den Garten des Naturkundemuseums zu ernten! Du wirst lernen, wie man sie erkennt, wie sie sich fortbewegen und wie man sie für einen zukünftigen Gemüsegarten aufbewahrt

Eine Anmeldung ist erforderlich unter reservation@cpievdo.fr oder 07 83 10 01 29.

