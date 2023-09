A la recherche des vers de terre ! Enceinte de l’abbaye-aux-Hommes Caen, 24 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Pars avec nous à la recherche des vers de terre du jardin du Musée d’initiation à la nature ! Nous te raconterons leur petite histoire et les nombreux mystères autour de ces petits êtres si utiles mais tellement négligés. Mardi 24 octobre pour les 3-6 ans, de 10h à 12hJeudi 26 octobre pour les 6-12 ans, de 14h30 à 16h30

Réservation obligatoire au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr.

2023-10-24 10:00:00 fin : 2023-10-24 16:30:00. .

Enceinte de l’abbaye-aux-Hommes Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



Join us in our search for earthworms in the garden of the Museum of Nature! We’ll tell you all about their history and the many mysteries surrounding these useful but neglected creatures. Tuesday, October 24 for 3-6 year-olds, 10am-12pmThursday, October 26 for 6-12 year-olds, 2.30pm-4.30pm

Reservations essential: 07 83 10 01 29 or reservation@cpievdo.fr

Acompáñanos en la búsqueda de las lombrices del jardín del Museo de Educación sobre la Naturaleza Te lo contaremos todo sobre ellas y los muchos misterios que rodean a estas criaturas útiles pero olvidadas. Martes 24 de octubre para niños de 3 a 6 años, de 10.00 a 12.00 hJueves 26 de octubre para niños de 6 a 12 años, de 14.30 a 16.30 h

Imprescindible reservar en el 07 83 10 01 29 o en reservation@cpievdo.fr

Begib dich mit uns auf die Suche nach den Regenwürmern im Garten des Naturkundemuseums! Wir erzählen dir ihre kleine Geschichte und die vielen Geheimnisse rund um diese kleinen, so nützlichen und doch so vernachlässigten Wesen. Dienstag, 24. Oktober für 3- bis 6-Jährige, von 10 bis 12 UhrDonnerstag, 26. Oktober für 6- bis 12-Jährige, von 14.30 bis 16.30 Uhr

Reservierung erforderlich unter 07 83 10 01 29 oder reservation@cpievdo.fr

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité