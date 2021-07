Encadrez un spectacle déambulatoire de l’Hyper Festival place de la Garenne, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, .

Date et horaire exacts : Le vendredi 23 juillet 2021

de 15h30 à 17h

Le samedi 24 juillet 2021

de 17h30 à 19h30

Le vendredi 27 août 2021

de 17h30 à 19h30

Le samedi 28 août 2021

de 17h30 à 19h30

gratuit

Dans le cadre de l’Hyper Festival, la compagnie des Corps Bruts et la Compagnie La Fausta proposent une ballade contée en Français et en Langues des Signes Française (LSF) pour petits et grands.

4 artistes, sourds et entendants, sont réunis pour ce spectacle intitulé « Histoires cachées ici… »

Votre missions consistera en l’accueil du public, l’accompagnement de celui-ci pendant la déambulation et à faire de la médiation culturelle en renseignant le public.

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue

place de la Garenne Place de la Garenne 75014

Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922

Date complète :

Compagnie La Fausta