Enara-Choeur De Femmes Chapelle, 26 mars 2023, Saint-Martin-de-Seignanx .

Enara-Choeur De Femmes

2023-03-26 17:00:00 – 2023-03-26 18:00:00

7 EUR D’une passion commune pour le chant, et particulièrement pour le chant traditionnel, est né le choeur de femmes Enara.

Enara interprète des oeuvres issues des sept provinces du Pays Basque, aussi bien sacrées que profanes, et s’intéresse également aux chants du monde. Le choeur se produit en concerts a cappella.

A travers ses interprétations et le choix des partitions, le chef de choeur Jordi Freixa met en valeur la richesse du patrimoine culturel local.

Depuis sa création en 2007, une vingtaine d’hirondelles l’a rejoint.

Originaire du Pays Basque sud, Jordi Freixa, chanteur lyrique et chef de choeur professionnel a effectué ses études aux conservatoires de Saint Sébastien, Bayonne et Milan. Il est le fondateur et le directeur artistique du choeur d’hommes Etxekoak de Bordeaux, ainsi que le choeur lyrique de la fédération des choeurs de Navarre.

RDV à 17h00.

+33 6 47 52 35 71

CATACH

