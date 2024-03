Enagua Médiathèque Serveyrolles Toulouse, jeudi 30 mai 2024.

Enagua Concert – Péninsule ibérique Jeudi 30 mai, 18h30 Médiathèque Serveyrolles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-30T18:30:00+02:00 – 2024-05-30T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-30T18:30:00+02:00 – 2024-05-30T20:30:00+02:00

Jeudi 30 mai à 18h30

Ce sont trois musiciennes passionnées qui vont vous transporter dans le patrimoine musical ibérique !

Au son de leurs percussions et de leurs voix chaleureuses, venez-vous déhancher sur le Charro et la Jota, vibrer devant la puissance de la Muiñieira et de las Corraleras, vous émouvoir devant la joie nostalgique d’un répertoire traditionnel refleurissant !

Enagua signifie « jupon » en castillan, un mot présent dans un de leur chant El baile de Penaparda, tout à fait significatif de l’énergie de ce groupe féminin. El « enagua » était également porté durant les danses traditionnelles.

Avec la participation de Anouk Sébert, Cinzia Minotti et Violeta Albero (chants et percussions).

Médiathèque Serveyrolles

Médiathèque Serveyrolles, Toulouse Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie

Concert Tout public