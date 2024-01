ÉNAÉ + Awa Lemen Le Hasard Ludique Paris, vendredi 12 janvier 2024.

Le vendredi 12 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

prévente : 10€ + frais de loc

sur place : 14€

Énaé est une jeune artiste Toulousaine à la frontière entre le rnb, l’afrotrap et la soul.

▬▬▬▬▬▬ Énaé

Américano-haitienne-française, on retrouve ses origines à l’intérieur de ses textes, avec des titres qui mélangent aussi bien de l’anglais, du français que des sonorités créoles. Avec 7 ans de conservatoire au compteur, Énaé maîtrise à la perfection sa voix unique et puissante, et s’apprête à sortir un nouvel EP qui promet d’éclabousser le public de son talent !

▬▬▬▬▬▬ Awa Lemen (1ère partie)

Très influencée par le R&B des années 2000, elle nous replonge dans cette époque notamment grâce à ses morceaux « Fallait pas », « Grâce à moi » ou encore « Plus la peine » sortie le 8 décembre dernier.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-10-31/enae

Fifou