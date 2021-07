Beaugency Château de Beaugency Beaugency Ena Eno – Concert au Château de Beaugency Château de Beaugency Beaugency Catégorie d’évènement: Beaugency

Château de Beaugency, le dimanche 25 juillet à 20:00

Dans le cadre des Estivales, le Château de Beaugency vous propose de les accompagner pour terminer votre soirée ! Découvrez « Ena Eno » machines et expérimentation sonore. L’artiste est compositeur, musicien et plasticien sonore. Après un passage au Conservatoire de Metz, il développe son approche de la musique acousmatique (de la musique concrète qui a pour but de développer le sens de l’écoute, l’imagination et la perception mentale des sons) à travers son engagement au sein du collectif d’ar(t)chitecture 3RS. Il est amené à concevoir et mettre en œuvre des installations sonores en multidiffusion dans des lieux insolites.

