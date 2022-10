En voyage !, 22 octobre 2022, .

En voyage !



2022-10-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-23

EUR Et si on partait en Afrique, faire un safari photo et voir plein d’Animaux ?

Et si on allait en Amérique dans le Grand Canyon, jouer aux cowboys et aux Indiens ?

On pourrait s’envoler vers la Chine, pour se balader sur la Grande Muraille et apprendre le Kung-fu ?

Ou bien, au Brésil faire le Carnaval de Rio et danser la Samba de Copacabana ?!!

Sinon, on aurait aussi le choix d’aller à Paris, et de monter sur la Tour Eiffel, danser avec les dentelles !

On pourrait aussi se rendre en Orient ? Oui, mais là…. y’a des Serpents !!!



Le Hic, dans tous les cas, c’est qu’il faut prendre l’Avion !



Ciboulette Loulette a tellement peur de l’Avion, qu’elle préfère ne pas partir en vacances.

Qu’à cela ne tienne ! Lola Tralala partira toute seule !



Laissez vos enfants découvrir quelques unes des merveilles, des différentes Cultures et des Danses Typiques qui composent le monde Multicolore qui vous entoure, et par la même, celui encore plus délirant des clownettes Lola Tralala et Ciboulette Loulette.

Faites partager à vos enfants les aventures de Lola Tralala en Voyage ! Un spectacle entièrement dédié aux enfants, rempli de Clowneries et de Danses en Folie !!! au Flibustier

dernière mise à jour : 2022-10-05 par