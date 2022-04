En vol La Condition Publique – Roubaix, 16 avril 2022, Roubaix.

En vol

La Condition Publique – Roubaix, le samedi 16 avril à 15:00

**INITIEZ-VOUS À LA DISCIPLINE SPORTIVE ET ACROBATIQUE DU PARKOUR : L’ART DU DÉPLACEMENT URBAIN !** L’association Parkour59, l’artiste Violaine Desportes et la photographe Chloé Besnard s’associent pour vous proposer un atelier sportif et artistique exceptionnel dans le cadre de l’exposition Plurielles. Découvrez l’apprentissage du saut, du déplacement et de la chute en toute sécurité directement à la Free’ch, quartier général indoor de Parkour59. Plus qu’un atelier d’initiation au Parkour, ce temps fort convivial et sportif viendra nourrir l’exposition Plurielles de la Condition Publique et les portraits aériens de l’artiste Violaine Desportes. Immortalisés par la photographe Chloé Besnard, vous pourrez repartir avec vos clichés pris au cours de l’atelier et vos photos pourraient même intégrer l’exposition !

Tarif spécifique : 0€ Plein Tarif : 5€

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T17:00:00