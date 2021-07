En Voix ! – Concert participatif Square Georges Sarre, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Paris.

En Voix ! – Concert participatif

Square Georges Sarre, le vendredi 30 juillet à 18:00

**En Voix – Un concert participatif** Une rencontre chantée et incongrue avec Alice échapéee de son pays des merveilles et Lewis, qui conte son histoire. La voix, nous en avons tous une, mais savez vous vraiment de quoi elle est capable ? Venez découvrir les secrets que votre corps détient, votre voix et son pouvoir, que ce soit parlé ou chanté, tout en jouant avec elle ! Avec Valentine Martinez, chanteuse Hugo Richet, comédien **Valentine Martinez** Dotée d’un sens unique de l’interprétation et de sa riche voix de soprano lyrique, Valentine Martinez fait preuve d’une grande musicalité et d’une sensibilité à couper le souffle. Elle fait partie de cette jeune génération de chanteurs/comédiens qui participent avec ardeur à l’évolution de l’art lyrique en France et de la voix en règle générale. Elle n’hésite pas à sortir des sentiers battus et se lance dans des projets aux formes variées qui envisagent son art et l’art de la scène de manières novatrices et hors des lieux consacrés.

Entrée libre et gratuite

Square Georges Sarre 10 avenue Jean Aicard 75011 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T18:00:00 2021-07-30T19:00:00