En Voix ! – Atelier Boulevard de Belleville, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, .

Date et horaire exacts : Le jeudi 22 juillet 2021

de 18h à 19h

gratuit

La voix, nous en avons tous une, mais savez vous vraiment de quoi elle est capable ? Venez découvrir les secrets que votre corps détient, votre voix et son pouvoir, que ce soit parlé ou chanté, tout en jouant avec elle ! Nous invitons le public au Terre Plein du Boulevard de Belleville (Paris 11e) à découvrir pendant 1h de jeux comment la voix fonctionne.

En Voix – Atelier

La voix, nous en avons tous une, mais savez vous vraiment de quoi elle est capable ? Venez découvrir les secrets que votre corps détient, votre voix et son pouvoir, que ce soit parlé ou chanté, tout en jouant avec elle !

Nous invitons le public au Terre Plein du Boulevard de Belleville (Paris 11e) à découvrir pendant 1h de jeux comment la voix fonctionne.

Valentine Martinez a imaginé convier les gens à utiliser leur voix à leur tour et découvrir que ce fameux « toi surtout ne chante pas, tu chantes trop faux » n’est jamais une réalité ! Tout le monde chante juste qu’on se le dise, et elle vous le prouvera !

Avec :

Valentine Martinez, chanteuse

Claire-Élie Tenet, chanteuse / comédienne

Valentine Martinez

Dotée d’un sens unique de l’interprétation et de sa riche voix de soprano lyrique, Valentine Martinez fait preuve d’une grande musicalité et d’une sensibilité à couper le soufe. Elle fait partie de cette jeune génération de chanteur/comédien qui participent avec ardeur à l’évolution de l’art lyrique en France et de la voix en règle générale. Elle n’hésite pas à sortir des sentiers battus et se lance dans des projets aux formes variées qui envisagent son art et l’art de la scène de manières novatrices et hors des lieux consacrés.

Animations -> Atelier / Cours

Boulevard de Belleville 126, Boulevard de Belleville 75011

Belleville



Contact :Les Agents Réunis – Culture Autrement 09 70 40 64 69 lesagentsreunis@gmail.com https://www.lesagentsreunis.com https://www.facebook.com/cultureautrement

Animations -> Atelier / Cours Solidaire;Insolite;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-22T18:00:00+02:00_2021-07-22T19:00:00+02:00

(c) Robyn Tenniel