En voiture Simone ! 2021-07-16 09:30:00

Pionsat Puy-de-Dôme Pionsat Pièce de marché en 3 épisodes pour 1 camionnette et 3 comédiennes et comédien. Un jeune couple fraîchement installé à la campagne, dans les Combrailles, décide de faire les marchés et vivre la grande aventure de la décroissance… dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Pionsat