En voiture Simone Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

En voiture Simone Colombelles, 21 mai 2022, Colombelles. En voiture Simone Rue de l’église Eglise Saint-Martin Colombelles

2022-05-21 – 2022-05-21 Rue de l’église Eglise Saint-Martin

Colombelles Calvados Colombelles En voiture Simone a préparé un nouveau spectacle!

Composé de beaucoup de chants nouveaux et de quelques anciens, il reste fidèle à son style qui allie humour, poésie, émotion et surtout plaisir des voix. En voiture Simone a préparé un nouveau spectacle! Composé de beaucoup de chants nouveaux et de quelques anciens, il reste fidèle à son style qui allie humour, poésie, émotion et surtout… +33 2 31 35 25 00 https://www.colombelles.fr/ En voiture Simone a préparé un nouveau spectacle!

Composé de beaucoup de chants nouveaux et de quelques anciens, il reste fidèle à son style qui allie humour, poésie, émotion et surtout plaisir des voix. Rue de l’église Eglise Saint-Martin Colombelles

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombelles Autres Lieu Colombelles Adresse Rue de l'église Eglise Saint-Martin Ville Colombelles lieuville Rue de l'église Eglise Saint-Martin Colombelles Departement Calvados

Colombelles Colombelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombelles/

En voiture Simone Colombelles 2022-05-21 was last modified: by En voiture Simone Colombelles Colombelles 21 mai 2022 Calvados Colombelles

Colombelles Calvados