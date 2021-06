En voiture Simone ! Cité du Train – Patrimoine SNCF, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Mulhouse.

En voiture Simone !

du samedi 3 juillet au dimanche 29 août à Cité du Train – Patrimoine SNCF

Après vous avoir fait rêver pendant deux ans dans les plus belles pièces de la collection du musée, c’est une toute nouvelle histoire et de nouveaux trains qu’ils vous invitent à découvrir cet été… ​ Lors d’une de leurs nombreuses visites au musée, nos quatre guides ont un jour retrouvé – dans un fourgon postal – un journal intime qui, visiblement, n’est jamais parvenu à son destinataire. Il raconte une histoire d’amour bouleversante, celle de Madeleine et Paul. Nous sommes en 1940, à Langres. ​ Pourquoi ce journal a-t-il été retrouvé tant d’années après les faits ? Qui sont les héros de cette histoire ? Que sont-ils devenus ? Où nous mènera cette quête de vérité ? ​ De train en train, ses attachants personnages, aussi déjantés que colorés, vous feront revivre une grande histoire d’amour qui s’achèvera en fonction du choix que vous déciderez de faire ! ​ Une visite pleine d’émotion vous attend à la Cité du Train. Alors, en voiture Simone ! **NFOS PRATIQUES** * Réservation en ligne obligatoire * Votre billet comprend l’entrée pour le musée (de 10h à 18h le jour de votre séance, sauf le 1er novembre, de 10h à 17h) * 2 séances par journée de représentation : 14h et 15h45 * Visite effectuée par un(e) comédien(ne) professionel(le), uniquement en français * Durée : environ 1h15. * Recommandé pour les enfants à partir de 12 ans et accompagnés de leur(s) parent(s). * Non-accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. ​ **MESURES SANITAIRES** * 10 visiteurs maximum par groupe + le/la guide * Masque obligatoire tous les participants à partir de 11 ans * Le/la guide aura du gel hydroalcoolique sur lui/elle * Distance entre les participants et le/la guide ​​ Nous suivons quotidiennement les recommandations et les décisions nationales et locales. Aussi, les mesures mises en place sont susceptibles d’évoluer.

Et si vous aviez la possibilité de voyager dans le temps à bord de trains d’exception ? C’est ce que vous proposent nos drôles de guides. Tous les week-ends, du 3 juillet au 29 août 2021.

Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



