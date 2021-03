Lille Parvis Euralille Lille En voiture Nina et Simon.e.s Parvis Euralille Lille Catégorie d’évènement: Lille

_Vous souhaitez en savoir plus sur l’égalité entre les femmes et les hommes, vous vous posez des questions sur votre vie affective et sexuelle ? Vous avez besoin de renseignements sur vos droits ?_ Le van « En voiture Nina et Simon.e.s » vous propose un lieu chaleureux et bienveillant pour discuter de toutes ces questions.

L’anonymat, la gratuité, la discrétion et la bienveillance sont au cœur du dispositif itinérant piloté par la direction régionale aux droits des femmes et porté par l’association Solfa. Le van « En voiture Nina et Simon.e.s » vous propose un lieu chaleureux et bienveillant pour discuter de toutes vos questions. Parvis Euralille 100 CCal Euralille Lille Lille-Centre

