En voiture Nina et Simon.e.s ! parvis de la Mairie de quartier, 9 septembre 2021, Lille.

En voiture Nina et Simon.e.s !

parvis de la Mairie de quartier, le jeudi 9 septembre à 14:00

Un véhicule coloré et accueillant va à la rencontre de celles et ceux qui souhaitent parler d’égalité, de violences, de sexualité, de genre… Anonymat, gratuité et bienveillance garantis ! Depuis janvier dernier, un van jaune annonce qu’à son bord, « on peut parler de tout sans tabou ». Il sillonne les routes du département grâce à un partenariat entre la DRDFE (Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes) des Hauts de France et l’association SOLFA (SOlidarité Femmes Accueil). Il a été baptisé « En voiture Nina et Simon.e.s », second prénom volontairement inclusif pour (ré)affirmer que les hommes sont aussi concernés, et les bienvenus. À bord de ce van, chacun.e peut boire un thé ou un café et trouver une oreille attentive. Il ou elle peut parler ou chercher des informations sur les violences mais aussi la sexualité, le genre, l’accès aux droits, l’égalité… « L’accueil est anonyme, confidentiel, bienveillant et gratuit », précise Cindy Vandamme, cheffe de service du Pôle violences faites aux femmes de SOLFA. Accès facile en quartier prioritaire ou zone rurale

parvis de la Mairie de quartier 17 avenue Verhaeren Lille Faubourg de Béthune Nord



