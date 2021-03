La Madeleine Médiathèque de La Madeleine La Madeleine En voilà des histoires filmées ! Médiathèque de La Madeleine La Madeleine Catégorie d’évènement: La Madeleine

Médiathèque de La Madeleine, le samedi 27 mars à 10:00

Les séances de lecture à voix haute manquent à tout le monde ! Aux enfants comme aux bibliothécaires… C’est pourquoi l’équipe jeunesse de la médiathèque de La Madeleine propose désormais des histoires filmées : auteurs préférés et livres coups de cœur sont ainsi mis en image pour le plaisir des enfants. Tous les quinze jours, en mars et avril 2021 une nouvelle sélection à découvrir sur la chaîne YouTube de la médiathèque, sur le site et sur Facebook. YouTube : [https://www.youtube.com/channel/UCos8fAB6t_rjTz5EJYf5NYA](https://www.youtube.com/channel/UCos8fAB6t_rjTz5EJYf5NYA)

Médiathèque de La Madeleine 72 rue Gambetta 59110 La Madeleine

2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T17:30:00

