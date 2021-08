Vitry-le-François Musée de la batellerie Marne, Vitry-le-François En visite commentée, remémorez-vous les souvenirs des bateliers ! Musée de la batellerie Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

En visite commentée, remémorez-vous les souvenirs des bateliers ! Musée de la batellerie, 18 septembre 2021, Vitry-le-François. En visite commentée, remémorez-vous les souvenirs des bateliers !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la batellerie Gratuit. Entrée libre.

La batellerie désigne l’ensemble des bateaux consacrés au transport fluvial, sur cours d’eau. Profitez de la visite guidée pour connaître les secrets du site et de sa riche histoire. Musée de la batellerie Rue du Pointis, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Musée de la batellerie Adresse Rue du Pointis, 51300 Vitry-le-François Ville Vitry-le-François lieuville Musée de la batellerie Vitry-le-François