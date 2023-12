Sophrovisio | Apaiser son mental En visioconférence partout en France Jouars-Pontchartrain, 4 janvier 2024, Jouars-Pontchartrain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-04T13:00:00+01:00 – 2024-01-04T13:30:00+01:00

Fin : 2024-02-08T13:00:00+01:00 – 2024-02-08T13:30:00+01:00

Sophrovisio, c’est un rendez-vous de détente et relaxation hebdomadaire en toute bienveillance.

Lors d’un cycle de 6 séances, vous découvrez des outils de sophrologie qui vous permettent d’améliorer votre quotidien.

Les séances se déroulent de 13h à 13h30 en visio pour vous permettre de suivre ce rendez-vous où que vous soyez.

Ce cycle est fait pour vous si :

✅ Vos pensées tournent en boucle et vous empêchent d’être dans le moment présent ou de dormir

✅ Votre mental surchauffe en pensant à tout ce que vous voulez contrôler

✅ Vous avez du mal à lâcher prise et à être ancré

✅ Vous avez l’impression d’être déconnecté de votre corps et de vivre dans votre mental

Sophrovisio n’est pas fait pour vous si :

❌ Vous n’avez pas envie d’évoluer auprès d’un groupe (-> préférez une séance individuelle)

❌ Vous n’avez pas de temps disponible le midi pour un rendez-vous hebdomadaire, même en visio

