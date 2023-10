Entrepreneure ou salariée, devenez actrice de votre bien-être au travail En visioconférence partout en France Jouars-Pontchartrain Catégories d’Évènement: Jouars-Pontchartrain

Yvelines Entrepreneure ou salariée, devenez actrice de votre bien-être au travail En visioconférence partout en France Jouars-Pontchartrain, 26 octobre 2023, Jouars-Pontchartrain. Entrepreneure ou salariée, devenez actrice de votre bien-être au travail Jeudi 26 octobre, 12h30 En visioconférence partout en France 17 € par participant Entrepreneure ou salariée, Ne restez pas dans cette situation :

Vous avez la boule au ventre à l’idée d’aller travailler ?

Vous courez toute la journée après le temps et vous n’arrivez pas à vous poser ?

Vous vous sentez submergée par la montagne de travail que vous avez à faire ?

Au travail, vous vous sentez sous tension en permanence ?

Au travail, vos émotions débordent et vous ne savez pas pourquoi ? Devenez actrice de votre bien-être au travail !

Rejoignez-moi en atelier :

✅ Vous prendrez conscience des leviers à activer pour prendre soin de votre bien-être au travail

✅ Vous serez sensibilisée sur l’importance d’écouter vos besoins et émotions

✅ Vous aurez des premières clés pour améliorer votre équilibre pro/perso Tout cela se passe en ligne : vous pouvez assister à cet atelier où que vous soyez !

Un atelier à prix tout doux que vous pouvez réserver dans ma boutique sur littlesunshinecoaching.fr ou directement ici :

https://little-sunshine-coaching.sumupstore.com/article/atelier-entrepreneure-ou-salariee-devenez-actrice-de-votre-bien-etre-au-travail En visioconférence partout en France Jouars-Pontchartrain Jouars-Pontchartrain 78760 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://little-sunshine-coaching.sumupstore.com/article/atelier-entrepreneure-ou-salariee-devenez-actrice-de-votre-bien-etre-au-travail »}] [{« link »: « https://little-sunshine-coaching.sumupstore.com/article/atelier-entrepreneure-ou-salariee-devenez-actrice-de-votre-bien-etre-au-travail »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T12:30:00+02:00 – 2023-10-26T13:30:00+02:00

2023-10-26T12:30:00+02:00 – 2023-10-26T13:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Jouars-Pontchartrain, Yvelines Autres Lieu En visioconférence partout en France Adresse Jouars-Pontchartrain Ville Jouars-Pontchartrain Departement Yvelines Age min 35 Age max 45 Lieu Ville En visioconférence partout en France Jouars-Pontchartrain latitude longitude 48.803268;1.900021

En visioconférence partout en France Jouars-Pontchartrain Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouars-pontchartrain/