Atelier en visio | 3 clés pour un équilibre pro/perso Mercredi 20 septembre, 19h00 En visioconférence partout en France 17 € par participant

Vous avez du mal à jongler entre vos obligations professionnelles et personnelles ?

Cet atelier est fait pour vous !

Votre to do list ne fait que s’allonger ?

Vous vous éparpillez entre le pro et le perso ?

Vous n’avez plus de limite pour arrêter de travailler ?

Vous n’avez plus de temps pour vous, pour vous poser un peu ?

Vous avez l’impression de ne plus profiter de rien ?

Après cet atelier, vous saurez :

✅Où mettre la priorité dans vos actions

✅Vous poser des limites pour mieux profiter de votre quotidien

✅Redonner du sens à votre vie

Tout cela se passe en ligne : pas besoin de bouger de chez vous.

Vous pouvez même rester dans votre canapé si ça vous tente !

Un atelier à prix tout doux que vous pouvez réserver dans ma boutique :

https://little-sunshine-coaching.sumupstore.com/article/atelier-3-cles-equilibre-pro-perso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T19:00:00+02:00 – 2023-09-20T20:00:00+02:00

