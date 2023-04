Atelier 3 clés pour un équilibre pro/perso En visioconférence partout en France Jouars-Pontchartrain Catégories d’Évènement: Jouars-Pontchartrain

Atelier 3 clés pour un équilibre pro/perso En visioconférence partout en France, 12 avril 2023, Jouars-Pontchartrain. Atelier 3 clés pour un équilibre pro/perso 12 et 26 avril En visioconférence partout en France 17 € par participant Vous avez du mal à jongler entre vos obligations professionnelles et personnelles ?

Je vous présente 3 clés et des exercices qui vous permettront d’amorcer des changements concrets dès la fin de l’atelier.

Vous repartez avec votre cahier d’exercices qui vous permettra d’approfondir le travail entamé.

Modalités :

Atelier en visio

5 personnes maximum par atelier

17€ par participant

Inscription sur :

https://little-sunshine-coaching.sumupstore.com/article/atelier-3-cles-equilibre-pro-perso?fbclid=IwAR0cB7eLTGiFyVYv4ui3kOgihdl2ihxUfVMwfOHERsO_GYlHphJ9PDgRcfY

Si la thématique vous intéresse mais que les créneaux proposés ne vous conviennent pas, envoyez-moi un message afin de me communiquer vos disponibilités sur les prochains mois : je co-construis les plannings de mes ateliers avec vous.

2023-04-12T19:00:00+02:00 – 2023-04-12T20:00:00+02:00

2023-04-26T19:00:00+02:00 – 2023-04-26T20:00:00+02:00

