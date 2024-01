Formation – Faire le découpage de son film En visioconférence Paris, samedi 23 mars 2024.

Formation – Faire le découpage de son film Deux jours pour comprendre et appréhender le langage cinématographique tout en maîtrisant les outils et les méthodes du découpage technique. 23 et 24 mars En visioconférence Sur inscription // 350€ pour les adhérent·e·s (possibilité de payer en plusieurs mensualités) / 500€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Deux jours pour comprendre et appréhender le langage cinématographique tout en maîtrisant les outils et les méthodes du découpage technique. Apprendre à construire une séquence avec un point de vue ou encore traduire des intentions artistiques à travers des choix de mise en scène complètent le programme de cette nouvelle formation.

✔️Objectifs :

– Comprendre et apprentissage du langage cinématographique.

– Maîtriser les outils et les méthodes du découpage technique.

– Apprendre à construire une séquence avec un point de vue et une progression dramatique.

– Traduire ses intentions artistiques à travers ses choix de mise en scène.

?DURÉE : 14 heures

?EFFECTIF : 10 personnes

?TARIF : 350€ pour les adhérent·e·s (possibilité de payer en plusieurs mensualités) / 500€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

___________________

? INFOS PRATIQUES :

23 et 24 mars 2024, de 10h à 18h en visioconférence

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/faire-le-decoupage-de-son-film-3/

>> Contact : formation@maisondufilm.com

En visioconférence Maison du Film Paris 75019 Quartier de la Villette Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « formation@maisondufilm.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://maisondufilm.com/formations/faire-le-decoupage-de-son-film-3/ »}] [{« link »: « https://maisondufilm.com/formations/faire-le-decoupage-de-son-film-3/ »}, {« link »: « mailto:formation@maisondufilm.com »}]

découpage film

Crédit image : 47 pouces – Pascal Mompez