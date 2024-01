Formation – Préparer un tournage En visioconférence Paris, samedi 2 mars 2024.

Une formation encadrée par un assistant réalisateur pour comprendre la mission de ce poste et pour maîtriser les étapes clés de la préparation d’un projet filmique : Dépouiller un scénario, créer un plan de travail, repérer un décor, communiquer avec l’ensemble de l’équipe. Deux jours alternant théorie et pratique pour réussir sa préparation de film.

✔️Objectifs :

– Connaître toutes les étapes de la préparation d’un tournage, quel que soit le format et la durée d’un film.

– Savoir réaliser le dépouillement d’un scénario.

– Être en mesure d’établir un plan de travail.

– Savoir rédiger une feuille de service efficace.

– Pouvoir organiser une journée de tournage en fonction des paramètres techniques et humains.

– Savoir organiser et effectuer un repérage et un casting.

?DURÉE : 14 heures

?EFFECTIF : 10 personnes

?TARIF : 350€ pour les adhérent·e·s (possibilité de payer en plusieurs mensualités) / 500€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

? INFOS PRATIQUES :

02 et 03 mars 2024, de 10h à 18h en visioconférence

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/preparer-un-tournage-3/

>> Contact : formation@maisondufilm.com

En visioconférence Maison du Film Paris 75019 Quartier de la Villette Île-de-France

Crédit image : Délivre-nous du mâle – Tony Le Bacq