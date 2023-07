Formation – Réécrire son scénario de court métrage En visioconférence Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Formation – Réécrire son scénario de court métrage 9 et 10 décembre En visioconférence Sur inscription // TARIF : 350€ en financement personnel (possibilité de payer en plusieurs mensualités), en financement par Pôle Emploi ou AFDAS

Un week-end de formation pour appréhender la réécriture de son scénario de court-métrage. Encadré par un script doctor, la formation vous permettra de contourner et surmonter les ornières et difficultés de la réécriture de votre scénario.

✔️Objectifs :

– Appréhender la réécriture de son court-métrage

– Repérer les qualités et défauts de son projet

– Appréhender les retours des lecteurs et producteurs

– Mettre en place des axes de réécriture

– Améliorer son scénario

DURÉE : 14 heures

EFFECTIF : 8 personnes

___________________

INFOS PRATIQUES :

09 et 10 décembre 2023, de 10h à 18h en visioconférence

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/reecrire-son-scenario-de-court-metrage/

>> Contact : formation@maisondufilm.com

script doctor réalisateur

Crédit image : A travers Irène – Paul Tandonnet