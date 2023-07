Formation – Écrire son scénario de court métrage En visioconférence Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Formation – Écrire son scénario de court métrage 2 et 3 décembre En visioconférence Sur inscription // TARIF : 350€ en financement personnel (possibilité de payer en plusieurs mensualités), en financement par Pôle Emploi ou AFDAS

Deux jours pour connaître et acquérir les bases de l’écriture d’un scénario d’un court métrage de fiction. Un stage d’écriture pour aborder la construction dramaturgique, la caractérisation des personnages ainsi que les méthodes de rédaction et de présentation, afin de se lancer sereinement dans son travail d’écriture.

✔️Objectifs :

– Améliorer la présentation et la rédaction d’un projet de court métrage par l’étude d’exemples : synopsis, note d’intention, séquence de scénario, CV et note biographique

– Appréhender les principes fondamentaux de la dramaturgie par l’analyse de films courts

– Apprendre à évaluer la construction d’un scénario

DURÉE : 14 heures

EFFECTIF : 10 personnes

INFOS PRATIQUES :

02 et 03 décembre 2023, de 10h à 18h en visioconférence

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/ecrire-son-scenario-de-court-metrage/

>> Contact : formation@maisondufilm.com

Crédit image : Un discours pour les forts – Frédéric Zamochinkoff