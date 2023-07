Formation – Créer sa société de production En visioconférence Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Formation – Créer sa société de production 25 et 26 novembre En visioconférence Sur inscription // TARIF : 350€ pour les financements personnels (payable en plusieurs mensualités) & 500€ pour les financements par Pôle Emploi, AFDAS et CPF

La Maison du Film organise une formation sur la création de société de production audiovisuelle, en un week-end avec de nombreux intervenant·e·s professionnel·le·s !

✔️Objectifs :

– Permettre aux stagiaires de préparer la création de leur société de production en ayant connaissance du cadre juridique, social, administratif, économique et financier spécifique à l’activité de production cinématographique et audiovisuelle.

– Fournir aux stagiaires un cadre de réflexion et des clefs pour bien s’entourer.

DURÉE : 14 heures

EFFECTIF : 15 personnes

___________________

INFOS PRATIQUES :

25 et 26 novembre 2023, de 10h à 18h en visioconférence

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/creer-sa-societe-de-production-7/

>> Contact : formation@maisondufilm.com

Crédit image : Lettres à Dieu – Yves Cohen