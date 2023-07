Atelier – Savoir pitcher son projet de film En visioconférence Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier – Savoir pitcher son projet de film En visioconférence Paris, 20 octobre 2023, Paris. Atelier – Savoir pitcher son projet de film Vendredi 20 octobre, 10h00 En visioconférence Sur inscription // TARIF : 60€ pour les adhérent·e·s en financement personnel, 90€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi ou AFDAS Un atelier pratique pour maîtriser les points clefs de l’exercice crucial du pitch. Que ce soit pour un projet de film ou un film déjà bien avancé, découvrez les bons conseils pour identifier les atouts de votre projet : des méthodes précieuses pour convaincre de futurs producteurs, financeurs ou acheteurs.

✔️Objectifs :

– Maîtriser les points clefs d’un pitch oral.

– Identifier ce qu’il faut raconter du récit de son film.

– Gérer son trac lors d’une présentation publique.

– S’entraîner à pitcher son projet.

– Se préparer à des séances de questions/réponses.

DURÉE : 2 heures 30 minutes

EFFECTIF : 15 personnes

TARIF : 60€ pour les adhérent·e·s en financement personnel / 90€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi ou AFDAS

INFOS PRATIQUES :

26 octobre 2023, de 10h à 12h30 en visioconférence

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/savoir-pitcher-son-projet-de-film-5/

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/savoir-pitcher-son-projet-de-film-5/

>>> Contact : formation@maisondufilm.com

