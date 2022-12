Formation « Structurer son organisation et sa démarche RSE en s’appuyant sur l’approche processus » En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation « Structurer son organisation et sa démarche RSE en s’appuyant sur l’approche processus » En visioconférence, 26 mai 2023, Paris. Formation « Structurer son organisation et sa démarche RSE en s’appuyant sur l’approche processus » Vendredi 26 mai 2023, 09h00 En visioconférence

650€ HT

Session du 26 mai 2023 En visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France Avec l’aide de la méthode « approche processus », structurer son organisation afin de formaliser le cadre de travail, clarifier les rôles et responsabilités et décliner la stratégie RSE en objectifs opérationnels par activités. Compétences clefs :

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de : – Adopter une vision transverse de son organisation

– Définir son organisation par processus

– Mettre en place des objectifs et des indicateurs

– Organiser le travail selon les processus

– Piloter son organisation avec les processus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T09:00:00+02:00

2023-05-26T17:30:00+02:00 Formation : Structurer son organisation et sa démarche RSE en s’appuyant sur l’approche processus

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En visioconférence Adresse Paris Ville Paris lieuville En visioconférence Paris Departement Paris

En visioconférence Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Formation « Structurer son organisation et sa démarche RSE en s’appuyant sur l’approche processus » En visioconférence 2023-05-26 was last modified: by Formation « Structurer son organisation et sa démarche RSE en s’appuyant sur l’approche processus » En visioconférence En visioconférence 26 mai 2023 En visioconférence Paris Paris

Paris Paris