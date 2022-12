Formation « Maîtriser les enjeux de la durabilité et de la réparabilité » En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation « Maîtriser les enjeux de la durabilité et de la réparabilité »
Mardi 9 mai 2023, 09h00
En visioconférence

650 € HT

Session en visio conférence du 9 mai 2023 En visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France La formation pour maîtriser le contexte, les droits, les obligations et l’écosystème de parties prenantes relatifs à l’allongement de la durée de vie des produits pour s’adapter aux enjeux de la transition écologique. Compétences visées :

– Savoir analyser les enjeux de la durabilité des objets, les menaces et les opportunités

– Etablir une liste des obligations légales en matière d’économie circulaire et s’assurer de son respect pour renforcer la sécurité juridique de son organisation et accélérer sa transition écologique

– Construire une stratégie à partir des leviers et incitations institutionnelles pour développer son projet d’économie circulaire lié à la réparabilité ou la durabilité

– Mobiliser les parties prenantes pertinentes dans sa stratégie RSE ou pour développer une offre de produits ou services durables au sein de son organisation

– Savoir tisser des partenariats clés à différentes étapes de la chaîne de valeur pour sa stratégie de durabilité

