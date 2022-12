Formation « Construire et déployer une politique handicap dans l’entreprise » En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation « Construire et déployer une politique handicap dans l'entreprise » Vendredi 28 avril 2023, 09h00 En visioconférence

700€ HT

Session en visio conférence le 28 avril 2023 En visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France Les objectifs de cette formation : – Mieux appréhender la législation relative au handicap en entreprise ;

– Diagnostiquer, construire et mettre en œuvre une politique handicap ;

– Collaborer avec des parties prenantes internes et externes ;

– Mieux agir en faveur de l’emploi et de l’intégration des travailleurs en situation de handicap.

2023-04-28T17:30:00+02:00 Construire et déployer une politique handicap dans l’entreprise

