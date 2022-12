Formation Entreprise à mission « formuler » En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation Entreprise à mission « formuler »
Jeudi 23 mars 2023, 09h00
En visioconférence

L'objectif est de formuler ou de challenger la raison d'être ou la mission de son organisation, afin qu'elle soit suffisamment porteuse de sens, engageante et opérante pour devenir une société à mission ou une organisation contributive aux enjeux sociétaux et environnementaux.
Compétences clefs :

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de : – Maîtriser les concepts de raison d’être et d’entreprise à mission, leur dimension innovante etcomplémentaire à la RSE

– Questionner les implications phares pour l’organisation

– Connaître le cadre réglementaire associé

– Faire formuler et challenger sa raison d’être ou mission au juste niveau

– Décliner sa mission pour la rendre opérationnelle

– Eviter l’écueil du « purpose-washing ». Voir la fiche programme

2023-03-23T17:30:00+01:00
Formation « Devenir une entreprise à mission ou à raison d'être »

Formation Entreprise à mission « formuler »
En visioconférence
23 mars 2023

