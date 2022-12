Formation : conception graphique et fonctionnelle accessible En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

1 050€ HT

En visioconférence, les 16 & 17 mars En visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France [{« link »: « https://workdrive.zohopublic.eu/external/231bcec26102ab7b83e3d110b175a4a2461bb3c6296aeed5957f55b414afcae9 »}] Objectif général Webdesigner, concepteur, directeur artistique, chef de projet, la conception d’interfaces est votre quotidien, et l’accessibilité numérique doit en faire partie.De la prise en compte de la réglementation aux aspects du design web inclusif en passant par la compréhension des différentes situations de handicap. Compétences clés Connaître le contexte législatif et les utilisateurs concernés;

Découvre les technologies d’assistance et l’utilisation des lecteurs d’écran en particulier;

Prendre en compte les exigences en matière d’accessibilité numérique lors des phase de conception fonctionnelles (spécification, cahier des charges) et graphique (mockup, wireframe, charte graphique) Découvrez le programme de la formation

