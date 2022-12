Formation « Mettre en œuvre des produits durables et réparables » En visioconférence, 8 mars 2023, Paris.

650 € HT

Pour identifier les bonnes pratiques et les outils pour passer de la théorie à la pratique et accélérer leurs démarches d’allongement de la durée de vie des produits et d’économie circulaire dans leur secteur d’activité, avec des méthodes concrètes et l’exploration des différents modèles économiques possibles.

Compétences visées :

– Sourcer les produits durables et réparables

– Objectiver et initier des démarches d’éco-conception de produits à partir des critères de durabilité et de réparabilité

– Communiquer efficacement et valoriser les produits durables et réparables

– Développer un modèle économique rentable et créer de la valeur en allongeant la durée de vie des produits



