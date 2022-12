Formation « Activer l’économie circulaire pour proposer des produits & services innovants » En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation « Activer l'économie circulaire pour proposer des produits & services innovants » Lundi 6 mars 2023, 09h00 En visioconférence

595€ HT

En visioconférence, le 6 mars 2023 En visioconférence Paris Paris Paris Île-de-France [{« link »: « https://forms.zohopublic.eu/labellucie/form/Intresseparlaformationsurlconomiecirculaireproduit/formperma/xmfSDXFU-MWcYV5lS77SSGEk7pCfegfZseRXvWaQMm4 »}] Permettre aux dirigeants et aux acteurs de la stratégie, de l’innovation et du marketing d’une entreprise de proposer des opportunités d’amélioration d’un modèle économique ou d’une offre de produits/services en s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire. Voir la fiche de formation Objectifs pédagogiques : Comprendre les enjeux, principes et opportunités de l’économie circulaire

Appréhender le fonctionnement d’un modèle économique et son écosystème de parties prenantes

Transformer un modèle linéaire en modèle circulaire, en s’appuyant sur le Circular Canvas pour trouver des idées innovantes et rendre visuel le nouveau modèle économique associé

Synthétiser des opportunités d’amélioration de son business model et ses avantages sur les 4 dimensions de l’innovation optimale

Envisager un plan d’actions en incluant les conditions d’implication des différentes parties prenantes Inscrivez-vous !

